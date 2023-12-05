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Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi!

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2. Sayfa programının konuğu Yaşar İpek oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli?

Yaşar İpek Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Yaşar İpek kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR İPEK KİMDİR?

22 Aralık 1979, Diyarbakır doğumlu Yaşar İpek, Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterini canlandırdı.

Şarkıları

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar yapmış olduğu albümler;

  • Aşkım
  • Okul Bitince
  • Yanlışa Af Yok
  • Arada Bir
  • Kapı Zili
  • Sus
  • Allah Var

Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Yaşar İpek Tv8 Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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