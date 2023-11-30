Bugün okullar tatil mi? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları yurdun pek çok yerinde etkili oldu. Şiddetli fırtına da başladı. Hava durumu ile ilgili uyarılar sonrasında gözler tatil haberlerine çevrildi. Peki, Yarın okul var mı? 30 Kasım okullar tatil mi?

Yarın okul var mı? 30 Kasım okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Hafta başından beri yurdun birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası öğrenciler hemen her gün bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji'den yarın iki il için yağmur uyarısı geldi. Yarın okul var mı? 30 Kasım okullar tatil mi?

YARIN OKUL VAR MI?

İstanbul'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı. Bursa'da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı.

29 KASIM'DA BAZI İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

30 KASIM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, 30 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.