Yarım altın ne kadar? Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Şubat Kapalıçarşı altın fiyatları!

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik aldığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşı uyguladığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Küresel ekonomide belirsizlikler artarken, altın fiyatlarında da belirgin yükselişler meydana geliyor. Peki, 28 Şubat 2025 altında son durum ne? Yarım altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu 2025? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 12:38 itibariyle yüzde -0,12 değer kaybıyla 3361,85'ten işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 12:38 itibariyle yüzde -0,34 değer kaybıyla 5420,76'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 12:38 itibariyle yüzde -0,34 değer kaybıyla 10841,52'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 12:38 itibariyle yüzde -0,34 değer kaybıyla 21649,57'den işlem görüyor.

ONS Altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 12:38 itibariyle yüzde -0,39 azalarak 2862,63'den işlem görüyor.

Anlık altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3359 liradan alınırken 3397 liradan satılıyor.