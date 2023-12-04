YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir?

KANAL D'nin sevilen dizisi Yargı Pazar günü 74. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi izleyenler Yargi Yekta kimdir? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? Araştırması yapıyor.

Yargı Her Pazar KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yargı 74. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Yargi Yekta kimdir? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? İşte detaylar…

YARGI YEKTA KİMDİR?

Yekta; büyük bir hukuk firması olan Tilmen Hukuk'un kurucusudur. Çalıştığı firmaların bütün kirli geçmişlerini temizlemekle ün salmıştır. Yeterli para ödendiği takdirde dünyadaki bütün sorunların çözülebileceğine inanmaktadır. Oğlu Engin'le neredeyse doğduğu günden beri süren, kendi memnuniyetsizliği üzerine kurulu çatışmalı bir ilişkisi vardır.

YARGI DİZİSİ "YEKTA" UĞUR POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NEDİR?

Uğur Hakan Polat (d. 1 Ocak 1961), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. 1981'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.

16 yıldır Devlet Tiyatrosu'nda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü aldı. Çevirdiği birçok sinema filmlerinde de ödüllere layık görüldü.

Bunlardan bazıları; Salkım Hanım'ın Taneleri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu"; Bütün Kapılar Kapalıydı sinema filmi ile 1990 yılında Ankara Film Festivali'nde "Umut Veren Oyuncu" ödülünü aldı.

Son olarak 2014 yılı itibarı ile Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Kandemir Nevizade karakterini canlandırmıştır.

Filmografisi

Gecenin Kraliçesi (2016) - Aziz

Ertuğrul 1890 (2015) - Mirliva Osman Paşa

Ulan İstanbul (2014) - Kandemir Nevizade

Cinayet (2014) - Aslan Kocatepe

Benimle oynar mısın (2013) - Fatih

Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 (2013) - Saci Bey

Kayıp Şehir (2012) - Ethem

Son (2012) - Kudret

Güzel Günler Göreceğiz (2011) - İzzet

Türkan (2011) - Prof. Cihat Yemni

Çakal (2010) - Fahrettin

Yahşi Batı (2010) - Brokeback'li Buck Berry

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Mehmet

Aşk Yakar (2008) - Savcı Duran

Devrim Arabaları (2008) - Sami

Vali (2008) - Ömer

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