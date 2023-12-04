YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir?
KANAL D'nin sevilen dizisi Yargı Pazar günü 74. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi izleyenler Yargi Yekta kimdir? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? Araştırması yapıyor.
Yargı Her Pazar KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yargı 74. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Yargi Yekta kimdir? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? İşte detaylar…
YARGI YEKTA KİMDİR?
Yekta; büyük bir hukuk firması olan Tilmen Hukuk'un kurucusudur. Çalıştığı firmaların bütün kirli geçmişlerini temizlemekle ün salmıştır. Yeterli para ödendiği takdirde dünyadaki bütün sorunların çözülebileceğine inanmaktadır. Oğlu Engin'le neredeyse doğduğu günden beri süren, kendi memnuniyetsizliği üzerine kurulu çatışmalı bir ilişkisi vardır.
YARGI DİZİSİ "YEKTA" UĞUR POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NEDİR?
Uğur Hakan Polat (d. 1 Ocak 1961), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. 1981'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.
16 yıldır Devlet Tiyatrosu'nda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü aldı. Çevirdiği birçok sinema filmlerinde de ödüllere layık görüldü.
Bunlardan bazıları; Salkım Hanım'ın Taneleri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu"; Bütün Kapılar Kapalıydı sinema filmi ile 1990 yılında Ankara Film Festivali'nde "Umut Veren Oyuncu" ödülünü aldı.
Son olarak 2014 yılı itibarı ile Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Kandemir Nevizade karakterini canlandırmıştır.
Filmografisi
Gecenin Kraliçesi (2016) - Aziz
Ertuğrul 1890 (2015) - Mirliva Osman Paşa
Ulan İstanbul (2014) - Kandemir Nevizade
Cinayet (2014) - Aslan Kocatepe
Benimle oynar mısın (2013) - Fatih
Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 (2013) - Saci Bey
Kayıp Şehir (2012) - Ethem
Son (2012) - Kudret
Güzel Günler Göreceğiz (2011) - İzzet
Türkan (2011) - Prof. Cihat Yemni
Çakal (2010) - Fahrettin
Yahşi Batı (2010) - Brokeback'li Buck Berry
Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Mehmet
Aşk Yakar (2008) - Savcı Duran
Devrim Arabaları (2008) - Sami
Vali (2008) - Ömer