Yapay zekâ yatırımlarının faturası büyüyor: Teknoloji devlerinin nakdi eriyor

Yapay zekâ yarışı hız kesmeden devam ederken, teknoloji dünyasının en büyük şirketleri bu alandaki yatırımlarını sürdürebilmek için giderek daha fazla nakit harcıyor. Veri merkezleri, yapay zekâ çipleri ve gerekli altyapıya yönelik dev bütçeler, şirketlerin nakit akışlarında ciddi bozulmalara yol açmaya başladı.



Goldman Sachs verilerine göre, teknoloji sektöründeki dev şirketlerin yapay zekâ yatırımlarının bu yıl 765 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamın 2027'de ise 1,2 trilyon dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor.



Amazon'un yatırım bütçesi 220 milyar dolara çıktı

Yapay zekâ yatırımlarındaki maliyet artışının en belirgin örneklerinden biri Amazon oldu. Şirket, yıllık sermaye harcaması beklentisini 220 milyar dolara yükseltti. Böylece Amazon, yapay zekâ altyapısına yatırım yapan dört büyük bulut şirketi arasında en yüksek harcama planına sahip şirket konumuna geldi.

Ancak dev yatırım bütçesi şirketin nakit akışına da yansıyor. Amazon, son 12 aylık dönemde 7,6 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı açıkladı.

Meta'da ise nakit yaratımı bir önceki yıla göre yüzde 91 azaldı. Alphabet de tarihindeki ilk negatif nakit akışıyla karşı karşıya kaldı.

Alphabet'in finans yöneticisi Anat Ashkenazi, şirketin yapay zekâ fırsatından yararlanmak için yatırımlarını sürdürmesi nedeniyle serbest nakit akışının üzerindeki baskının devam edeceğini belirtti.

Yapay zekâ yatırımları bilançoları zorluyor

Teknoloji şirketlerinin bilanço döneminin büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte, yapay zekâ yatırımlarının şirketlerin finansal yapısını ciddi biçimde değiştirdiği daha net görülmeye başladı.

Şirketler bir yandan yapay zekânın gelecekte yaratacağı büyük ekonomik fırsatlara dikkat çekerken, diğer yandan bu teknolojiyi çalıştıracak veri merkezleri, gelişmiş işlemciler ve diğer donanımlar için milyarlarca dolar harcıyor.

Üstelik maliyetlerdeki artış yalnızca çiplerden kaynaklanmıyor. Bellek çiplerine yönelik yoğun talep, yapay zekâ altyapısının toplam maliyetini de yukarı çekiyor.

Bellek çipleri yapay zekâ yarışının yeni maliyet kalemi oldu

Yapay zekâ işlemcileri yüksek miktarda belleğe ihtiyaç duyuyor. Ancak bu alandaki arzın sınırlı sayıda üretici tarafından karşılanması, talep arttıkça fiyatların da yükselmesine neden oluyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, bellek fiyatlarındaki artışı "çılgınca" olarak nitelendirirken, Amazon CEO'su Andy Jassy de yükselen bellek çipi fiyatlarının şirketin sermaye harcaması beklentisini artırdığını söyledi.

Özellikle yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek kapasiteli bellek ürünlerine yönelik talebin artması, teknoloji şirketlerinin önündeki en önemli maliyet kalemlerinden biri haline geliyor.

Yapay zekâ yatırımlarında yeni soru: Maliyetler ne kadar daha artacak?

Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme, teknoloji şirketlerini daha büyük veri merkezleri kurmaya ve daha fazla çip satın almaya yönlendiriyor. Ancak artan enerji, donanım ve özellikle bellek maliyetleri, bu yatırımların şirket bilançolarındaki yükünü giderek artırıyor.

Tesla CEO'su Musk ise bellek tedarikçilerinden biri olan Micron'a, şirkete uygun şartlarla önemli miktarda ürün tahsis ettiği için teşekkür etti.

Önümüzdeki dönemde teknoloji devleri açısından kritik soru, yapay zekâ yatırımlarının ne kadar gelir yaratacağı kadar, bu yatırımların artan maliyetler karşısında ne kadar sürdürülebilir olacağı olacak.