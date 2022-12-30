Yalova'da yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 3.4 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Panik yaşayan vatandaşlar ise Yalova'da deprem devam edecek mi? Sorusunu araştırıyor. Peki, Yalova'da deprem devam edecek mi? Yalova'da artçı depremler devam edecek mi? Yalova'da artçı depremlerin devam etme riski bulunuyor mu?

Yalova'da deprem devam edecek mi? Sorusu, meydana gelen deprem ile birlikte gündemde yer aldı. Birçok vatandaş tarafından Yalova'da artçı depremlerin devam etme riski bulunuyor mu? Sorusu merak konusu haline geldi. Peki, Yalova'da deprem devam edecek mi? Yalova'da artçı depremler devam edecek mi? Yalova'da artçı depremlerin devam etme riski bulunuyor mu?

YALOVA'DA DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

Kandilli rasathanesi tarafından açıklanan Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen ve 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz. Depremin henüz yeni yaşanması deneni ile konu hakkındaki gelişmeler aktarılmaya devam ediliyor. Konu hakkındaki gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

SON DAKİKA YALOVA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin sağlamakta olduğu bilgilere göre Yalova'da 30 Aralık günü öğlen saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.