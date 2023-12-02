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Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

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STAR TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma günü 48. BÖLÜMÜYLE ekranlara geldi. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yalı Çapkını yeni bölüm (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Yalı Çapkını Her Cuma STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını 48. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Yalı Çapkını Yeni bölüm (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Yalı Çapkını her Cuma STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Yalı Çapkını yeni bölümü her çarşamba saat 19.00'de STAR TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanı ve tamamı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını ve dizinin son bölümünü izlemek için Youtube Yalı Çapkını Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

STAR TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Yalı Çapkını " her çarşamba saat 19.00'de STAR TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Cemre Gümeli, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay

Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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