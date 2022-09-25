Geçtiğimiz günlerde yeni başlamış olan Yalı Çapkını dizisindeki karakterler, dizinin izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. O karakterlerden bir tanesi de Yalı Çapkınındaki Seyran karakteri oluyor. İzleyiciler Yalı Çapkını Seyran kimdir? Sorusunu merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran kimdir? Yalı Çapkını Seyran gerçekte kim? Yalı Çapkını Seyran kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını Seyran kimdir? Sorusu, dizinin ilke bölümünden itibaren sık sık araştırılıyor ve merak ediliyor. Güzelliği ile görenleri meraklandıran oyuncunun gerçek adı merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran kimdir? Yalı Çapkını Seyran gerçekte kim? Yalı Çapkını Seyran kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI SEYRAN KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat vermekte olan oyuncu Afra Saraçoğlu'dur. Afra Saraçoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. 1997 yılında Edremit'te doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?