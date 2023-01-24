Yalı Çapkını final mi, bitiyor mu? Yalı Çapkını senaryosu değişecek mi? Yalı Çapkını senaristi kimdir? Yalı Çapkını ne zaman bitecek 2023?
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Star TV'nin en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını final mi yapacak merak edildi. Dizi geçtiğimiz gün Twitter'da TT olmuştu. Yalı Çapkını 19. fragmanın ardından bazı izleyiciler diziyi izlemeyi bırakacağını belirtmişti. Bunun ardından, Yalı Çapkını final mi, bitiyor mu? Yalı Çapkını senaryosu değişecek mi? Yalı Çapkını final mi senaristi kimdir? Yalı Çapkını ne zaman bitecek 2023? merak edildi. İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Yalı Çapkını final mi, bitiyor mu? Yalı Çapkını senaryosu değişecek mi? Yalı Çapkını final mi senaristi kimdir? Yalı Çapkını ne zaman bitecek 2023?
Her ne kadar dizinin reytingleri düşmüş olsa da halen en çok izlenen diziler arasında geliyor. Bu bakımdan dizinin yakın bir tarihte final yapması beklenmiyor.
Yalı Çapkını'nın 19. yeni bölüm fragmanının son sahnesinde Ferit'in yalıya Pelin'i getirmesi izleyicileri şoke etti. Bunun ardından birçok izleyici eğer senaryosu değişmezse diziyi izlemeyi bırakacağını duyurdu. Fakat konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin final yapıp yapmayacağı bilinmiyor.
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinin fragmanında Ferit, yasak aşkını Pelin'i ailesinin yaşadığı eve getiriyor. Seyran ise gördüğü manzara sonra evi terk ediyor. Fragmandaki bu sahne seyircileri çileden çıkartırken birçok kullanıcı diziyi izleyemeyeceklerini söyledi. İzleyiciler dizinin senaryosunun değişmesini istiyor.
Dizinin senaristiMehmet Barış Günger'dir.
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
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