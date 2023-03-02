Yalı Çapkını Efe diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Fırat Çelik diziden neden ayrılacak mı?

Star Tv'nin ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinin Efe karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Efehan diziye devam edecek mi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Efe diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Fırat Çelik diziden neden ayrıldı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisi her Cuma günü seyirciyi ekrana kilitliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisinin Efehan karakteri merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Efehan diziye veda mı ediyor? sorusu araştırılmakta. Peki, Yalı Çapkını Efe diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Fırat Çelik diziden neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI EFE KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan Efehan karakteri, dergi editörü Defne'nin tanıdığı olarak diziye dahil olmuştur. Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'ın dergide çekimlerinin yapılması için teklifte bulunmuştur. Yalı Çapkını dizisinde Efe karakterini Fırat Çelik canlandırmaktadır.

YALI ÇAPKINI EFE DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanında Seyran, Efe Han'a projeden çekileceğini söylemektedir. Seyran'ın projeden çekilmesi durumunda Efe karakterinin diziye veda etmesi bekleniyor.