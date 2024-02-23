Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu, vuruluyor mu?

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafında Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu, vuruluyor mu merak edildi.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor. Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır.

YALI ÇAPKINI FERİT ÖLÜYOR MU?

Yalı Çapkını yeni bölümde Ferit'e silah doğrultulması Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu, sorusunu akıllara getirdi. Ferit'in durumu bu akşam yeni bölümde belli olacak.