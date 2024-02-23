Yalı Çapkını CANLI İZLE! 23 Şubat Yalı Çapkını 59. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 59.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fenalaşan Pelin apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşananlardan Serter'i sorumlu tutan Ferit, ona çok öfkelidir. Pelin ve bebeği yaşam mücadelesi verirken, çocuğun kimden olduğunun ortaya çıkmasını isteyen Halis Ağa babalık testinin yaptırılması için talimat verir. Ferit'e destek olmak için tüm kötü bakışlara rağmen hastaneye gelen Seyran, Pelin'in hayata tutunabilmesi için elinden gelen çabayı gösterir. Hapishanede çok zor günler geçiren Orhan'ı çıkarmaya karar veren Halis, işlerin istediği gibi gitmemesiyle hayal kırıklığına uğrar ve eski bir tanıdıktan yardım istemek zorunda kalır. Pelin ve bebeği için kritik saatler sürerken, Ferit, bu zor anında Seyran'ın yanında olmasıyla güçlü kalmaya çalışır. Fakat yaşanacaklar onun için hiç kolay olmayacaktır.

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 59. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.