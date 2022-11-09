Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı HD izle! Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı izle!

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YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.