Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 66. bölümün sonrasında seyirciler 67. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 67. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran'ın kaçırılmasıyla büyük bir öfke ve panik yaşayan Ferit, bu işi kimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer. Seyran'ın kaçırıldığını öğrenen Kazım, kızına sahip çıkamadıkları gerekçesiyle Korhan'ların evini basar. Yaşanan tüm bu gelişmeler Halis Ağa ve Ferit'in arasında büyük bir çatışma yaşanmasına neden olur. Hattuç'un geçmişe dair anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda Ferit'i daha da kaygılandırır. Ece'nin zarar görmemesi için çabalayan Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyler yapmaya hazırlandığını fark eder. İfakat'ın açıklanamayacak bir durumda yakalanması, Gülgün'ün yıllardır beklediği fırsatı ayağına getirir. Seyran'ı kurtarmak için büyük bir operasyon başlatılırken, Ferit ve Seyran ölüm ile yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.