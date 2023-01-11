Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı Çapkını 17.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 17. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin 17.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 17. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkınıdizisinin konusu nedir? 17.Fragmanı nasıl izleniri! Yalı Çapkınıdizisinin oyuncuları kimlerdir?Yalı Çapkınıdizisinde son bölümünde neler oldu? Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisi ne zaman ,saat kaçta? Hangi kanalda? Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınladı mı? 17.bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin reisi Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediyor. Ferit, sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı fazlasıyla kızdırır. Ailesi Ferit'in Gaziantep'te uygun gördükleri bir kızla evlenmesine karar verir. Evlenmek istemeyen Ferit, dedesini dinlemek zorunda kalır. Aile Ferit'e uygun birini bulmak için evin en büyük gelini olan İfakat'ı görevlendirir. Suna adındaki genç bir kız, Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunur. Ancak isteme töreni sırasında yaşananlar hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı derinden etkiler.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda şu şekilde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer yer alıyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Star Tv ekranlarında her hafta Cuma günleri saat 20.00 da izleyicisiyle buluşan sevilen dizi Yalı Çapkını'nın 17.bölüm fragmanı yayınladı! İşte o çok konuşulan fragman...