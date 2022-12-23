Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
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Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yok? Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanı ve Yalı Çapkını 15. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yok? Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanı ve Yalı Çapkını 15. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Yalı Çapkını 15. bölüm fragman videosu!
Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
- Afra Saraçoğlu,
- Mert Ramazan Demir,
- Çetin Tekindor
- Şerif Sezer,
- Gülçin Şantırcıoğlu,
- Emre Altuğ,
- Gözde Kansu,
- Ersin Arıcı,
- Beril Pozam,
- Doğukan Polat,
- İrem Altuğ,
- Öznur Serçeler,
- Hülya Duyar,
- Diren Polatoğulları,
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