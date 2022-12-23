Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?

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YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI