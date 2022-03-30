Yakamoz, ilk bölümü 20 Nisan 2022 tarihinde yayınlanması planlanan, yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik'in oturduğu, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak'ın yazdığı, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu aksiyon ve dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Yakamoz S-245 konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yakamoz S-245 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Yakamoz S-245 uyarlama mı?

YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.

YAKAMOZ S-245 OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ - Arman

Özge Özpirinçci - Defne

Meriç Aral

Jerry Hoffmann

Ece Çeşmioğlu

Ecem Uzun

Ertan Saban

Alper Saldıran

Selçuk Yöntem

Hakan Salınmış

Onur Ünsal

Serkan Uzuner

YAKAMOZ S-245 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yakamoz S-245 dizisinin nerede çekim yapıldığı bilinmiyor. Fakat dizi denizaltıda geçiyor.

YAKAMOZ S-245 UYARLAMA MI?

Yakamoz dizisinin senaryosu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak'a aittir. Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.

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