Yakamoz S-245 konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yakamoz S-245 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Yakamoz S-245 uyarlama mı?
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Netflix'in yeni Türk yapımı Yakamoz S-245'ün ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Büyük beğeni toplayan fragmanın ardından izleyiciler, Yakamoz S-245 konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yakamoz S-245 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Yakamoz S-245 uyarlama mı? merak etti. Peki, Yakamoz S-245 ne demek? S-245 ne anlama geliyor? Yakamoz S-245 nerede geçiyor? Yakamoz S-245 uyarlama mı? İşte detaylar...
Yakamoz, ilk bölümü 20 Nisan 2022 tarihinde yayınlanması planlanan, yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik'in oturduğu, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak'ın yazdığı, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu aksiyon ve dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Yakamoz S-245 konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yakamoz S-245 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Yakamoz S-245 uyarlama mı?
Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.
Kıvanç Tatlıtuğ - Arman
Özge Özpirinçci - Defne
Meriç Aral
Jerry Hoffmann
Ece Çeşmioğlu
Ecem Uzun
Ertan Saban
Alper Saldıran
Selçuk Yöntem
Hakan Salınmış
Onur Ünsal
Serkan Uzuner
Yakamoz S-245 dizisinin nerede çekim yapıldığı bilinmiyor. Fakat dizi denizaltıda geçiyor.
Yakamoz dizisinin senaryosu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak'a aittir. Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.