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Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Yabani dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Nisan Yabani yeni ölüm izleme linki var mı?

Yabani SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Güven karşılarına çıkan tüm engellerin ardından yirmi yıllık aşklarına sarılırlar. Serhan onlara kurduğu oyunun patlayacağı anı keyifle beklerken, Güven ve Neslihan aşkın her engeli aşacağı inancına kendilerini kaptırmıştır. Fakat bu aşk, kardeşliklerini yeni yeni kabullenen Yaman ve Alaz'ı eski günlere döndürecek gibidir. Alaz'ın Asi'ye olan aşkı ise aralarındaki sınıf farkıyla sınanmak üzeredir. Aşkları bu sınavı da aşacak kadar kuvvetli midir?

Yaman'ı küçükken aslında kimin kaçırdığı sırrı ise artık kaçınılmaz bir şekilde adım adım çözülme yoluna girmiştir. Neslihan'ın nihayet mutluluğu bulduğuna inanan Feride de taşıdığı bilgileri polisle paylaşmaktadır. Elif, Şebnem'in ve ona suç ortaklığı ettiğine inandığı Rüya'nın peşindedir. Melek'in söylediklerinden sonra Rüya artık annesini gerçekleri anlatması için sıkıştırır. Fakat öğrendiklerini Yaman'la paylaşması mümkün olacak mıdır? Gerçekler mi daha güçlüdür, yoksa ikisinin birbirlerine karşı sarsılmaz güvenleri mi? Yaman'la Rüya'nın aşkı da Melek'in akıbetiyle sınanmak üzeredir.

Yabani 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yabani 31. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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