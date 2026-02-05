Yabancı yatırımcının rotası netleşti! Her 3 konuttan 1'i tek şehirden satıldı

Son 13 yılda (2013-2025) Türkiye'de yabancı uyruklu kişilere toplam 426 binden fazla konut satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde gayrimenkul piyasasında yabancıların alım ilgisi belirgin şekilde arttı ve İstanbul rakamsal olarak açık ara lider oldu.

YABANCILARIN ALDIĞI 3 KONUTTAN 1'İ İSTANBUL'DA

Verilere göre İstanbul, yabancılara yapılan konut satışlarının yaklaşık yüzde 38'ini tek başına alarak listenin zirvesinde yer aldı. Bu oran, kentte satılan gayrimenkullerin her üçte birinin yabancı alıcılar tarafından tercih edildiğini ortaya koydu.

İSTANBUL'U ANTALYA VE MERSİN İZLEDİ

İstanbul'u izleyen iller arasında Antalya, uzun yıllardır yabancılara yönelik en popüler ikinci merkez olurken, Mersin üçüncü sırada yer aldı. Bu üç şehir, yabancı yatırımcıların Türkiye'de konut alımında öne çıkan lokasyonlar olarak göze çarpıyor.

Öne çıkan diğer şehirlerde ise Ankara, Bursa, Yalova, Sakarya, Trabzon, Aydın, Muğla, İzmir, Samsun ve Kocaeli yabancılara belirli ölçüde konut satışı gerçekleştirdi. Bu kentlerdeki satış hacimleri İstanbul ve Antalya kadar yüksek olmasa da, Türkiye genelinde yabancı alımlarının çeşitlendiğini gösterdi.

Uzun vadeli eğilimlere bakıldığında yabancıların büyük şehir merkezlerini ve turizm bölgelerini yatırım açısından cazip bulduğu göze çarpıyor; İstanbul ve Antalya, hem yaşam hem de yatırım amaçlı satın almalarda öne çıkıyor. Bu eğilim, kentlerin sağlayabileceği olanaklar ile coğrafi ve kültürel çekiciliklerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İllere göre son 13 yılda yabancılara satılan konut sayıları şöyle:

1- İstanbul: 162 bin 871

2- Antalya: 114 bin 132

3- Mersin: 19 bin 317

4- Ankara: 18 bin 789

5- Bursa: 17 bin 488

6- Yalova: 15 bin 76

7- Sakarya: 9 bin 212

8- Trabzon: 7 bin 909

9- Aydın: 7 bin 403

10- Muğla: 7 bin 249