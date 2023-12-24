Wolverhampton - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Wolverhampton - Chelsea maçı nerede oynanıyor?

24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Wolverhampton - Chelsea maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Wolverhampton - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Wolverhampton - Chelsea CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Wolverhampton- Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Wolverhampton- Chelsea maçı ne zaman?

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, futbolseverlere büyük bir heyecan vadederken, maçın canlı yayın seçenekleri de mevcut. 24 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak olan bu önemli karşılaşma, Bein Sports 3, Idman TV ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Idman TV ise Azerspace 46E numaralı kanallar, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV de kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.