Wimbledon finalinden kareler! Tek erkekler yarı final maçını kim kazandı?
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkekler yarı final maçının galibi merakla bekleniyor. Bu prestijli turnuvanın finaline kimin adını yazdırdığı ve kareler hakkında detaylar haberimizde.
Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. 2024 Wimbledon Şampiyonası'nın onuncu gününde tek erkekler yarı final maçı heyecanla takip ediliyor. Wimbledon finalinden kareler! Tek erkekler yarı final maçını kim kazandı?