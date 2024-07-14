Wimbledon finalinden kareler! Tek erkekler yarı final maçını kim kazandı?

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. 2024 Wimbledon Şampiyonası'nın onuncu gününde tek erkekler yarı final maçı heyecanla takip ediliyor. Wimbledon finalinden kareler! Tek erkekler yarı final maçını kim kazandı?

WIMBLEDON MAÇINDAN KARELER

Ugo Humbert

Margot Robbie ve Tom Ackerley

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz