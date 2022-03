Dün gece Los Angeles'ta gerçekleşen Oscar ödül töreni sırasında skandal bir görüntü gerçekleşti... Oscar kazanan Will Smith, eşi üzerinden espri yapan Chris Rock'ı tokatladı. Olay sonrası Will Smith'in eşi hasta mı? Will Smith'in eşi kim merak edildi.

WİLL SMİTH'İN EŞİ HASTA MI?

Chris Rock, 1997 yılında Demi Moore'un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak ,"Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II'nin gelmesini dört gözle bekliyorum" dedi. Bir süredir saçlarını kazıtan Smith'in eşi de bu espri ile öfkelendi.

Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Saçkıran yani bilimsel olarak "alopesi" ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.