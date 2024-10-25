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Walmart Türkiye'ye mi geliyor? Walmart Türkiye'de ofis mi açacak?

Walmart Türkiye'ye mi geliyor? Walmart Türkiye'de ofis mi açacak?
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Dünya devi perakende zinciri Walmart, Türkiye pazarına giriş yapmayı planlıyor olabilir. Walmart'ın Türkiye'de ofis açıp açmayacağı merak konusu oluyor. Eğer bu doğruysa, Türkiye perakende sektöründe önemli bir hareketlilik yaşanabilir.

ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu Amerikan şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağı açıklandı. Walmart'ın Türkiye'de ofis açıp açmayacağı iddiaları sürerken Walmart yetkililerinden açıklama geldi. Walmart'ın ne zaman ofis açacağı ve detayları merak ediliyor. Peki, Walmart Türkiye'ye mi geliyor? Walmart Türkiye'de ofis mi açacak? Detaylar haberimizde...

WALMART TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirterek, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar." dedi.

Walmart Türkiye'yi mi geliyor? Walmart Türkiye'de ofis mi açacak?

WALMART TÜRKİYE'DE OFİS Mİ AÇACAK?

ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu Amerikan şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını kaydeden Turnaoğlu, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.

Turnaoğlu, ABD'nin Türkiye'nin ikinci büyük pazarı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu çok geliştirenlerden biri de Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları, Amerika'ya şu anda 14 şehre uçuyor. Tabii turizm dışında en büyük şey de kargo. Dünyanın en büyük kargo şirketlerinden biri oldu Türk Hava Yolları. Özellikle pandemi döneminde o krizi fırsata çeviren bir kurum oldu. Amerika ile Türkiye arasındaki ticareti, Türk Hava Yolları da oldukça ilerletti. Toplam e-ihracatın yarısı Amerika'ya yapılıyor. Bu konuda da Türk Hava Yollarının kargo kapasitesi çok büyük destekleyici."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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