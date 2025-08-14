Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası maç programı resmen açıklandı. Türkiye milli kadın voleybol takımı, turnuvanın grup aşamasında mücadele edeceği karşılaşmalarını Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak. Program doğrultusunda, ay-yıldızlı ekip turnuvaya İspanya karşısında başlayacak ve ardından zorlu rakiplerle karşılaşacak. Voleybol Dünya Şampiyonası ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları'nın maç takvimi belli oldu!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşaması maç programı açıklandı. Türkiye, D Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup maçlarını Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak. Türkiye'nin maç programı ise şu şekilde:

23 Ağustos 2025, 15.30: Türkiye - İspanya

25 Ağustos 2025, 15.30: Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos 2025, 12.00: Türkiye - Kanada

Milli takımımız, zorlu rakiplerle karşılaşacağı bu grup müsabakalarında başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında önemli karşılaşmalardan biri, 23 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşecek. Bu maç, turnuvanın grup aşamasında ay-yıldızlı Filenin Sultanları için kritik bir mücadele olacak. Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın D Grubu'nda yer alıyor ve ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Nakhon Ratchasima kentinde oynanacak bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türkiye, grup aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, İspanya da rakibini yenerek gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor.

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşecek maç, 23 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:30'da oynanacak. Bu karşılaşma, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın grup aşaması kapsamında düzenlenecek önemli mücadelelerden biri olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU