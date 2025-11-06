Haberler

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi heyecanında bu akşam Viktoria Plzen'in konuğu olacak. Avrupa kupalarında kritik bir viraja giren sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle dönerek grubun kalan maçlarına avantajlı bir şekilde başlamak istiyor. Peki, Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Viktoria Plzen – Fenerbahçe 11'ler açıklandı mı? Viktoria Plzen – Fenerbahçe nerede oynanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Avrupa arenasında güçlü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle dönerek grup liderliği yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Viktoria Plzen – Fenerbahçe 11'ler açıklandı mı? Viktoria Plzen – Fenerbahçe nerede oynanacak? Maça dair detaylar...

VİKTORİA PLZEN – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu dördüncü haftasında bu akşam Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında gruptaki kritik maçlarından birine çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Kanarya, deplasmanda alacağı sonuçla grup liderliğine göz dikmiş durumda.

Bu mücadele, iki takım arasındaki rekabetin yeniden canlanmasına da sahne olacak. Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe ve Viktoria Plzen daha önce 2012-13 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler deplasmanda 1-0'lık galibiyetin ardından evinde 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükselmişti.

VİKTORİA PLZEN – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin deplasmanda Viktoria Plzen ile oynayacağı maç, Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout görev alacak. Yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder'ın yapacağı maçta, 4. hakem olarak Jannick Van Der Laan görev alacak.

Bu saat, Avrupa Ligi izleyicileri için oldukça uygun bir zaman dilimi. Sarı-lacivertliler, özellikle deplasmanda elde edecekleri puanlarla grubun kalan maçlarına avantajlı bir şekilde girmeyi hedefliyor.

VİKTORİA PLZEN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen – Fenerbahçe mücadelesi, UEFA Avrupa Ligi yayın haklarına sahip olan platformlardan canlı olarak takip edilebilecek. Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmayı televizyondan veya resmi yayın akışlarından canlı olarak izleyebilir.

Maçın yayınlanacağı kanal ve dijital platformlar UEFA'nın resmi internet sitesinde ve Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarında duyurulmuş durumda. Canlı yayın takibi, özellikle Avrupa kupalarında Fenerbahçe'nin performansını yakından takip etmek isteyen taraftarlar için büyük önem taşıyor.

VİKTORİA PLZEN – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçı, Çekya'nın köklü stadyumlarından biri olan Mesta Stadı'nda oynanacak. Stad, modern altyapısı ve yoğun taraftar desteğiyle Avrupa kupalarında önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor.

Fenerbahçe, deplasmanda zorlu bir atmosferde oynamasına rağmen Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak olmanın motivasyonunu taşıyor. Takımın bu tecrübeyi sahaya yansıtması, özellikle savunma ve hücum organizasyonunda belirleyici olacak.

FENERBAHÇE VİKTORIA PLZEN MUHTEMEL 11'LER

Bu kritik mücadele öncesi, iki takımın sahaya çıkması muhtemel kadroları da merak konusu. Teknik direktörlerin yapacağı son taktiksel tercihler, maçın kaderini belirleyebilir.

Viktoria Plzen Muhtemel 11'i: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.

Fenerbahçe Muhtemel 11'i: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında gösterdiği performansla taraftarlarını heyecanlandırıyor. Özellikle hücum hattında Kerem ve En-Nesyri'nin etkili olması, takımın deplasmanda puan veya puanlar almasını sağlayabilir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
