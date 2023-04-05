Veda Mektubu dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Nevzat oldu. Peki, Veda Mektubu Nevzat'ın hikayesi nedir, gerçekte kim? Veda Mektubu Nevzat kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Nevzat (Hakan Karsak) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Veda Mektubu Nevzat kimdir, kim canlandırıyor? Veda Mektubu Nevzat ( Hakan Karsak ) kimdir, kaç yaşında, nereli?

VEDA MEKTUBU NEVZAT KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Veda Mektubu Nevzat karakterini "Hakan Karsak" canlandırmaktadır. Veda Mektubu dizisinde Nevzat, Seher'in kardeşidir.

HAKAN KARSAK KİMDİR?

Hakan Karsak (d. 1 Nisan 1975, Diyarbakır), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Hakan Karsak 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Tiyatro Topluluğuna katıldı ve tiyatroya amatör olarak adım attı. Kısa bir süre sonra Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesinde kursiyer olarak çalışmaya başladı. Liseden sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Düzce depreminden sonra depremzede çocuk ve gençleri rehabilite edebilme amacıyla UNICEF'le beraber çalışarak Düzce'de 2 yıl tiyatro eğitmeni olarak görev aldı. Hakan Karsak 2013'te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Enişte karakteriyle ünlenmiştir. Günümüzde ise, FOX'ta yayımlanan Mahkum dizisinde Hacı karakterini canlandırmaktadır.

Tiyatro oyunları