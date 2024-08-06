Vargas kaç sayı aldı? Türkiye- Çin voleybol maçında Vargas kaç sayı aldı?
Vargas kaç sayı aldı? Türkiye- Çin voleybol maçında Vargas kaç sayı aldı? Türkiye ile Çin arasında oynanan voleybol maçında, Vargas'ın sayı performansı merak konusu oldu. Maçın önemli isimlerinden biri olan Vargas'ın kaç sayı kaydettiği, maçın sonucunu belirleyen faktörlerden biri oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin ile South Paris Arena'da karşılaştı. Vargas kaç sayı aldı? Türkiye- Çin voleybol maçında Vargas kaç sayı aldı?
VARGAS KAÇ SAYI ALDI?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin ile South Paris Arena'da karşılaştı. Milli Takım'da Melissa Vargas Çin ile mücadelesinde toplamda 41 sayı takıma kazandırdı.
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Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
Polonya-Amerika Birleşik Devletleri
İtalya-Sırbistan / Çin-Türkiye
TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.