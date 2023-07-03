Uskumru Tarator tarifi! Masterchef Uskumru Tarator nasıl yapılır? Uskumru Tarator için gerekli malzemeler nelerdir? Uskumru Tarator nerenin yemeği?

Masterchef 3 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Uskumru Tarator yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Uskumru Tarator nasıl yapılır? Uskumru Tarator yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Uskumru Tarator yemeğinin tarifi! Uskumru Tarator nasıl yapılır? Uskumru Tarator yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Uskumru Tarator tarifi oldu. Peki en güzel Uskumru Tarator yemek tarifi nasıldır? Uskumru Tarator yemeği nasıl yapılır? Uskumru Tarator için gerekli malzemeler nelerdir? Uskumru Tarator tarifi! Uskumru Tarator nedir, ne demek? Masterchef Uskumru Tarator nasıl yapılır? Uskumru Tarator hangi ülkenin yemeği? Uskumru Tarator hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

TARATOR NEDİR, NE DEMEK?

Tarator, Osmanlı mutfağında bulunan bir çeşit mezedir. Günümüzde ise tarator, toroto veya taratuar; bazı Balkan ülkelerinde ve Kıbrıs Adası'nda yapılan ve cacıktan esinlenmiş, ona benzeyen soğuk yemek olarak bilinir. Kıbrıs'ta talatur olarak tanınır.

Osmanlı Mutfağındaki Tarator Çeşitleri

Basılı ilk yemek kitabı Melceü't-Tabbâhîn'de çeşitli tarator tarifleri vardır. Bunlar:

Hıyar ve semizotu taratoru

Istakoz taratoru

Kaya balığı taratoru

Balık yumurtası taratoru

Uskumru balığı taratoru

USKUMRU TARATOR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Uskumru tarator, lezzetli bir Akdeniz yemeğidir. İşte uskumru tarator tarifinin basit bir şekilde nasıl yapılacağına dair bir örnek:

Malzemeler:

2 adet taze uskumru

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım limonun suyu

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

2 yemek kaşığı doğranmış dereotu veya maydanoz

USKUMRU TARATOR NASIL YAPILIR?

Uskumru balıklarını temizleyin ve yıkayın. Ardından bir kağıt havlu ile iyice kurulayın.

Uskumru balıklarının üzerine tuz ve karabiber serpin. Dilerseniz üzerine biraz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz.

Bir ızgara tavasını ısıtın ve uskumru balıklarını her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Pişirme süresi balığın kalınlığına bağlı olarak değişebilir, yaklaşık 4-5 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Balıklar piştikten sonra bir kenarda soğumaya bırakın.

Diğer tarafta, yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edin.

Uskumru balıkları soğuduktan sonra, derisini ve kılçıklarını çıkarın. Ardından balıkları küçük parçalara ayırın ve yoğurtlu karışımın içine ekleyin.

Tüm malzemeler iyice karıştırın, dilerseniz taze doğranmış dereotu veya maydanoz ekleyebilirsiniz.

Uskumru taratoru servis tabağına alın ve üzerini süslemek için birkaç yaprak dereotu veya maydanozla süsleyin.

Soğuk servis yapın ve afiyetle tüketin.

Not: Uskumru balığının taze olmasına özen gösterin ve temizliğine dikkat edin. Ayrıca tarator sosunu dilerseniz kendinize göre baharatlarla da zenginleştirebilirsiniz.