Ufkun Doğan kimdir? Memleket Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ufkun Doğan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı ise Ufkun Doğan. Ufkun Doğan kimdir? Ufkun Doğan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

UFKUN DOĞAN KİMDİR?

Ufkun Doğan, 1990 yılında İstanbul'da doğmuş ve hala İstanbul'da ikamet etmektedir. Eğitimini 2012 yılında tamamladıktan sonra 3 yıl boyunca Dubai ve Fas'ta inşaat ve sağlık alanlarında faaliyet göstermiştir. Şu anda ticari faaliyetlerine İstanbul ve Sakarya illerinde devam etmektedir.