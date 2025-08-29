UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali nerede, saat kaçta?

Uefa Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili detaylar futbolseverlerin gündeminde. Nerede ve ne zaman oynanacağı hakkında spekülasyonlar sürerken, heyecan her geçen gün artıyor. Tüm gözler, sezonun en büyük mücadelesine çevrilmiş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ PSG-INTER MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan dorukta. İtalya temsilcisi Inter ile Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki büyük karşılaşma, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunun son düdüğü, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Her iki takımın da sezon boyunca gösterdiği performans, final maçının ne denli çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ PSG-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan dorukta. İtalya'nın köklü takımı Inter ile Fransa'nın yıldızlarla dolu ekibi Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki büyük karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Bu prestijli final maçı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflerken, her iki takımın da en iyi performansını sahaya yansıtması bekleniyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ PSG-INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde büyük heyecan yaşanıyor. İtalya'nın köklü ekibi Inter ile Fransa'nın yıldızlarla dolu takımı Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla bekleniyor. Bu önemli müsabaka, Türkiye'de TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ PSG-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, bu sezon İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter ile Fransa'nın dev ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) arasında gerçekleşecek. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasının büyük final maçı, Almanya'nın Münih kentinde bulunan dünyaca ünlü Allianz Arena'da oynanacak.