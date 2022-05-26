UEFA Konferans Ligi kupasını kim aldı? Roma - Feyenoord maçı kaç kaç bitti? Konferans kupasını kim kazandı? - Haberler

Konferans Ligi kupasını kim kazandı? Bu sene ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi final mücadelesinde Roma - Feyenoord karşı karşıya geldi. Roma - Feyenoord maç sonucu merak edilirken UEFA Konferans Ligi kupasını kim aldı? Roma - Feyenoord maçı kaç kaç bitti? Konferans kupasını kim kazandı? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

KONFERANS LİGİ KUPASINI KİM KAZANDI?

UEFA Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İtalyan ekibi, bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvasını ilk kazanan takım olarak tarihe geçti. Öte yandan Roma, Jose Mourinho yönetiminde ilk kez Avrupa kupası kazandı.

ZANIOLO'DAN GALİBİYETİ GETİREN GOL

Karşılaşmaya iyi başlayan Roma, Feyenoord kalesinde ilk düdükle birlikte etkili olmaya başladı. 32. dakikada Zaniolo ile öne geçen İtalyan ekibi ilk yarıyı önde kapadı.

KUPA ROMA'NIN

İkinci yarıya Feyenoord harika başlarken peş peşe ataklarda Roma kalecisi Rui Patricio kalesinde adeta devleşti. 2 kere direkten dönen Hollanda ekibi bir türlü aradığı golü bulamadı. Karşılaşmanın son çeyreğinde ise Roma, katı savunma anlayışıyla rakibine pozisyon vermedi. Maçı 1-0 kazanan Roma, İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Haberler.com - Gündem