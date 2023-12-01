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UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı. Puan durumu ise bir hayli karıştı. Peki, UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına ağır bir yenilgi aldı. Maçı 6-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkma şansını İstanbul'a bıraktı. UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?

UEFA KONFERANS LİGİ İKİLİ AVERAJ MI, GENEL AVERAJ MI?

İşte UEFA'nın konuyla ilgili kriterleri: Grup maçları sonunda en çok puan toplayan takım diğerlerinin üstünde yer alır. İki takım arasında puan eşitliği olursa, ikili averaja bakılır. İkili averajda da eşitlik söz konusu ise grup maçları sonunda daha çok gol atmış takım, diğerinin üst sırasında yer alır.

Osman Demir
Osman Demir
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