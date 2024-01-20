20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Udinese - Milan maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Yukatel Udinese, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Milan'nü ağırlayacak. Maç Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Udinese - Milan CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir?

UDİNESE - MİLAN HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Udinese ile Milan arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, CBC Sport ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 22:45'tir. Karşılaşma, Udine'deki Dacia Arena Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler, maç saati yaklaştığında güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri önerilir, çünkü yayın detayları zaman içinde değişebilir.