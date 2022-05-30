Üç Kuruş 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 29. bölüm olacak mı? Üç Kuruş 29. bölüm çıkacak mı, dizi bitti mi? - Haberler

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 28. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 29. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak?

ÜÇ KURUŞ 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 29. bölüm fragmanı çıkmayacak. Çünkü dizi 28. bölüm ile final yaptı. Bu yüzden dizinin 29. bölümü olmayacaktır.

Üç Kuruş bugün 30 Mayıs Pazartesi 28. bölüm ile son kez ekranlara gelecek. Yeni bölüm olmayacak.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 27. Bölümünde; Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars'ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar. Kılıç, Kartal'la beraber Baybars'ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin'i de ölüm listesine alır. Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır. Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin'i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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