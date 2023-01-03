Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi başlamadan önce internetten canlı izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 33. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş full HD izle! Üç Kız Kardeş HD son bölüm canlı izle!

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 33. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Üç Kız Kardeş dizisini televizyondan veya Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 33. Bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı! Türkan, Somer'e kendisini affettirmeye çalışıyor! Hemen İzle! Üç Kız Kardeş'in son bölümün ardından yeni bölümünden 2. ön izleme tanıtımı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 32. bölüm sonrası 3 Ocak Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacağı merak uyandırdı! Üç Kız Kardeş 3 Ocak Salı akşamı yayınlanacak olan 33. bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı!

Türkan, Somer'in kaldığı dağ evinde kendisini affettirmenin yollarını arıyor. Somer, Türkan'a sinirli olsa da, sevdiği kadının bu hamlesi karşısında şaşkınlık yaşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 27 Aralık Salı akşamı yayınlanan 32. bölümde Mine'ye ulaşamayan Somer, Türkan'la da iplerini koparacak noktaya gelir. 27 Aralık Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 32. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer, Kiraz'ı Mine'ye teslim edenin Türkan olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Türkan ve Somer arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Türkan ve Somer'in bu gerilimleri Rüçhan ve Türkan arasında da sorunlara neden olur. Sadık ve Nesrin barışma kararı almışken, Fatih'in düştüğü çaresizlik Kalender ailesini yeni bir çıkmazın içine sokar.

Mustafa ve Derya'nın arkadaşlıkları aşk yolunda ilerlerken, Sevilay'ın Korman ailesinde boy göstermesi Özer'i iyice köşeye sıkıştırır. Sevilay, Özer'e rağmen kararlarının arkasında durur. Rüçhan ise bu konuda daha büyük adımlar atmaya başlar. Mine'ye ulaşamayan Somer, Türkan'la da iplerini koparacak noktaya gelir. Türkan da yaşanılan bu olaylardan sonra bir karar verir. Korman ve Kalender ailesi için Yılbaşı gecesi kutlaması beklenmedik karşılaşmalara neden olur.

Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle her salı akşamı 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -