Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün 29. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 30. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 30. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 30. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 29. bölümünün ardından 30. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 29. Bölüm Fragmanı - Ön İzleme yayınlandı! Hemen İzle! Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünden yeni tanıtım yayınlandı! Üç Kız Kardeş merakla beklenen 6 Aralık Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? Derya ve Mustafa arasında neler oluyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 29 Kasım Salı akşamı yayınlanan 28. bölümde Türkan, yaşadığı acı kaybın hesabını sormak, Mine'ye yaptıklarının bedelini tek tek ödetmek için Somer'le birlikte küçük bir oyun kurar. 29 Kasım Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 28. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Mine, cezaevine giriyor!

Rüçhan, Mine'nin Türkan'ın bebeğini öldürdüğünden emin olunca Mine'yi kapı atar. Türkan ise Mine'den başka şekilde intikam almayı amaçlar. Mine'yi tekrar eve alan Türkan, her dakika Mine'ye kan kusturacaktır.

Somer, Mustafa'nın kardeşi olduğunu öğrenince Özer'i resmen hayatından silmek ister. Somer annesinin ve kendisinin çocuklukta yaşadığı travmaları bir bir Özer'in yüzüne vurur. Özer, Somer'le konuşmaya çalışmak istese de Somer buna fırsat vermez. Özer'in yaşattığı hayal kırıklığı Somer'de derin yaralar açar.

Nesrin, Sadık'la evliliklerine bir şans daha vermek için Sadık'la konuşmak ister. Nezahat'ten yardım isteyen Nesrin, Sadık'la bir araya gelir. Ancak Sadık boşanma davasını açmıştır. Nesrin, gözyaşları içinde Sadık'ın yanından ayrılır.

Türkan, bebeğinin ölümüne Mine'nin sebep olduğunu öğrenince yıkılır. Artık, Mine'nin Türkan'ın ve bebeğinin canına kast ettiği kanıtlanmıştır. Somer, Mine'nin Türkan'ı zehirleyip bebeğini ölümüne sebep olduğunu öğrenince Mine'yi evden atmak ister. Ancak Türkan araya girer ve kendi intikamını almak istediğini söyler.

Mine, Somer'in ve Türkan'ın intikam almak için şikayetçi olacağını anlamıştır ve kaçmaya karar verir. Kiraz'ı almak için odaya giden Mine, Türkan'a yakalanır. Türkan'ı zehirlediğini sonunda itiraf edince Kormanlar Mine'yi polise ihbar eder. Mine, tutuklanarak cezaevine gönderilir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -