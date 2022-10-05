Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş bugün 20. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 21. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 21. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 21. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 20. bölümünün ardından 21. bölüm fragmanı yayınlandı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 21. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan hamile olduğunu açıklıyor!

Rüçhan, Özer'in hareketlerinden şüphelenmeye başlıyor. Öte yandan Nesrin, Türkan'a Somer'den boşanması için baskı yapıyor. Somer, Türkan'ın kapısına gelerek pişmanlığını dile getiriyor. Türkan'ın Somer ile barışmasını istemeyen Nesrin ise şok gerçek ile yüzleşiyor. Türkan hamile olduğunu açıklıyor!

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 4 Ekim Salı akşamı yayınlanan 20. bölümde Nesrin, Türkan'a gerçekleri anlatmadığı için Somer'den hesap soruyor. 4 Ekim Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 20. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Nesrin, resti çekiyor ve Türkan'ın Somer'le birlikte olmasını engelliyor.

Rüçhan'ı Türkan'a şiddet uygularken yakalayan Nesrin, Rüçhan'ı dinlemeden Türkan'ı elinden çekip alır ve baba evine götürür. Somer, Türkan'ı alıp yanına getirmek istese de Nesrin buna izin vermez. Türkan annesini ikna etmek için Somer'i sevdiğini ve Rüçhan Hanımla yaşadıkları sorunlu günlerin geride kaldığını söyler. Fakat Nesrin ikna olmaz. Uzun bir aradan sonra Nesrin'in yeniden yerine gelen hafızası aileyi sevince boğar. Sadık, Nesrin'e hatırlayamadığı zamanları anlatır. Mine, Somer'in ilgisini çekememesinin sebebini bebeği Kiraz'ın varlığı olarak yorumlar. Mine, ağır bir lohusa depresyonunun içinde olduğu için Kiraz'a istemeden de olsa zarar verir. Kiraz'ın yaşadığı rahatsızlık Somer'i zor durumda bırakır.

Derya, telefonlarına çıkmayan Hakan'ın peşine düşer. Serdar, Dönüş ve Derya, Hakan'ı bulmak için İzmir'e gider. Derya'nın Hakan'ın gidişiyle yaşadığı üzüntü ve Fatih'in babası olduğunu iddia etmesi üzerine içine düştüğü depresyona kıyamayan Serdar, Dönüş ve Derya, gerçekler ve tatlı yalanlar arasında kalır. Rüçhan, Mustafa'nın varlığından rahatsız olur ve Mustafa'nın neden Ayvalık'ta olduğunu sorgular. Özer, yıllar önceki aşkı ve oğlu Mustafa'nın annesi Sevilay'la yeniden karşılaşır. Türkan ve Somer aralarındaki engellere rağmen kavuşabilecek mi? Derya, Hakan'ın gidişiyle kırılan kalbini onarabilecek mi? Rüçhan, Türkan ve Nesrin'e karşı kendisini haklı çıkarabilecek mi?

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de…

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -