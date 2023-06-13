TYT- AYT ne zaman? TYT AYT'ye kaç gün kaldı? 2023 sınav tarihleri
Gündem Haberleri
TYT- AYT ne zaman, kaç gün kaldı ve 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınav YKS ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?
TYT- AYT ne zaman, sorusuna yanıt aranıyor. Üniversite adayları, TYT- AYT sınavları ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. 2023 YKS sınav tarihi merak ediliyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…
TYT AYT NE ZAMAN?
YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/1 İngilizce)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/1 İngilizce)***
28.01.2023 13:45
12.01.2023 14:00
19.01.2023 23:59
19.01.2023 23:59
28.01.2023
TR-YÖS
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı
2023-TR-YÖS
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı
2023-TR-YÖS
29.01.2023
24.11.2022
05.12.2022
05.12.2022
13.12.2022
16.12.2022 23:59
16.12.2022 23:59
24.02.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/2 İngilizce)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/2 İngilizce)***
04.03.2023 13:45
31.01.2023 14:00
09.02.2023 23:59
09.02.2023 23:59
04.03.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/3 İngilizce)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/3 İngilizce)***
18.03.2023 13:45
28.02.2023 14:00
09.03.2023 23:59
09.03.2023 23:59
18.03.2023
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2023-YÖKDİL/1
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2023-YÖKDİL/1
26.03.2023
25.01.2023 10:00
01.02.2023 23:59
01.02.2023 23:59
02.03.2023
06.03.2023 23:59
06.03.2023 23:59
14.04.2023
MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2023-MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2023-MSÜ
02.04.2023
13.01.2023 10:00
09.02.2023 23:59
09.02.2023 23:59
01.03.2023
06.03.2023 23:59
06.03.2023 23:59
27.04.2023
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2023-YDS/1
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2023-YDS/1
09.04.2023
15.02.2023 14:30
27.02.2023 23:59
27.02.2023 23:59
08.03.2023
13.03.2023 23:59
13.03.2023 23:59
03.05.2023
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 1. Dönem
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 1. Dönem
15.04.2023
27.01.2023 10:00
09.02.2023 23:59
09.02.2023 23:59
01.03.2023
08.03.2023 23:59
08.03.2023 23:59
12.05.2023
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
15.04.2023
27.01.2023 10:00
09.02.2023 23:59
09.02.2023 23:59
01.03.2023
08.03.2023 23:59
08.03.2023 23:59
12.05.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca) *****
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca) *****
15.04.2023
16.02.2023 14:00
05.04.2023 23:59
05.04.2023 23:59
15.04.2023
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/1
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/1
16.04.2023
22.02.2023 11:00
01.03.2023 23:59
01.03.2023 23:59
10.03.2023
13.03.2023 23:59
13.03.2023 23:59
10.05.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) *****
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) *****
29.04.2023
16.02.2023 14:00
19.04.2023 23:59
19.04.2023 23:59
29.04.2023
YÖK Yeterlik
Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı
2023-YÖK Yeterlik
Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı
2023-YÖK Yeterlik
29.04.2023
04.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
18.05.2023
DİB-MBSTS
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2023-DİB-MBSTS
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2023-DİB-MBSTS
30.04.2023
16.03.2023
23.03.2023 23:59
23.03.2023 23:59
05.04.2023
06.04.2023 23:59
06.04.2023 23:59
18.05.2023
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/1
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/1
06.05.2023
17.02.2023 11:15
23.02.2023 23:59
23.02.2023 23:59
06.04.2023
06.04.2023 23:59
06.04.2023 23:59
01.06.2023
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/1
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/1
27.03.2023 10:00
30.03.2023 23:59
30.03.2023 23:59
e-YÖKDİL
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)******
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)******
06.05.2023 13:45
12.04.2023 14:00
26.04.2023 23:59
26.04.2023 23:59
06.05.2023
e-YÖKDİL
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)******
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)******
07.05.2023 13:45
12.04.2023 14:00
26.04.2023 23:59
26.04.2023 23:59
07.05.2023
e-YÖKDİL
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri)******
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri)******
20.05.2023 13:45
12.04.2023 14:00
10.05.2023 23:59
10.05.2023 23:59
20.05.2023
MEB-EKYS
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
2023-MEB-EKYS
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
2023-MEB-EKYS
21.05.2023
18.01.2023 10:00
24.01.2023
24.01.2023
11.04.2023
13.04.2023 23:59
13.04.2023 23:59
09.06.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca)***
21.05.2023
18.04.2023
10.05.2023 23:59
10.05.2023 23:59
21.05.2023
YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-YDUS 1.Dönem
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-YDUS 1.Dönem
04.06.2023
18.04.2023 10:00
25.04.2023 23:59
25.04.2023 23:59
04.05.2023
04.05.2023 23:59
04.05.2023 23:59
18.07.2023
DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-DUS 1.Dönem
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-DUS 1.Dönem
04.06.2023
14.04.2023 14:30
24.04.2023 23:59
24.04.2023 23:59
03.05.2023
03.05.2023 23:59
03.05.2023 23:59
06.07.2023
STS Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Diş Hekimliği 1.Dönem
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Diş Hekimliği 1.Dönem
04.06.2023
14.04.2023 14:30
24.04.2023 23:59
24.04.2023 23:59
03.05.2023
03.05.2023 23:59
03.05.2023 23:59
06.07.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/7 İngilizce)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/7 İngilizce)***
10.06.2023 13:45
23.05.2023 14:00
01.06.2023 23:59
01.06.2023 23:59
11.06.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça)***
11.06.2023 13:45
18.05.2023 14:00
01.06.2023 23:59
01.06.2023 23:59
11.06.2023
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 1. Oturum (TYT)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 1. Oturum (TYT)
17.06.2023
08.03.2023 12:00
23.03.2023 23:59
23.03.2023 23:59
27.03.2023
03.04.2023 23:59
03.04.2023 23:59
20.07.2023
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 2. Oturum (AYT)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 2. Oturum (AYT)
18.06.2023
08.03.2023 12:00
23.03.2023 23:59
23.03.2023 23:59
27.03.2023
03.04.2023 23:59
03.04.2023 23:59
20.07.2023
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 3. Oturum (YDT)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 3. Oturum (YDT)
18.06.2023
08.03.2023 12:00
23.03.2023 23:59
23.03.2023 23:59
27.03.2023
03.04.2023 23:59
03.04.2023 23:59
20.07.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/9 İngilizce)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/9 İngilizce)***
08.07.2023
13.06.2023
22.06.2023 23:59
22.06.2023 23:59
08.07.2023
DGS
Dikey Geçiş Sınavı
2023-DGS
Dikey Geçiş Sınavı
2023-DGS
16.07.2023 10:15
29.05.2023 10:30
05.06.2023 23:59
05.06.2023 23:59
13.06.2023
13.06.2023 23:59
13.06.2023 23:59
11.08.2023
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
23.07.2023
16.05.2023 16:00
29.05.2023 23:59
29.05.2023 23:59
06.06.2023
07.06.2023 23:59
07.06.2023 23:59
25.08.2023
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün
29.07.2023
16.05.2023 16:00
29.05.2023 23:59
29.05.2023 23:59
06.06.2023
07.06.2023 23:59
07.06.2023 23:59
25.08.2023
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün
30.07.2023
16.05.2023 16:00
29.05.2023 23:59
29.05.2023 23:59
06.06.2023
07.06.2023 23:59
07.06.2023 23:59
25.08.2023
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
06.08.2023
16.05.2023 16:00
29.05.2023 23:59
29.05.2023 23:59
06.06.2023
07.06.2023 23:59
07.06.2023 23:59
25.08.2023
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/2
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/2
20.08.2023
04.07.2023
10.07.2023 23:59
10.07.2023 23:59
19.07.2023
19.07.2023 23:59
19.07.2023 23:59
05.09.2023
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2023-YÖKDİL/2
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2023-YÖKDİL/2
27.08.2023
11.07.2023
17.07.2023 23:59
17.07.2023 23:59
25.07.2023
25.07.2023 23:59
25.07.2023 23:59
12.09.2023
Sayıştay Eleme
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
2023-Sayıştay Eleme
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
2023-Sayıştay Eleme
03.09.2023
19.07.2023
25.07.2023
25.07.2023
03.08.2023
03.08.2023 23:59
03.08.2023 23:59
03.10.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/10 İngilizce)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/10 İngilizce)***
09.09.2023
22.08.2023
31.08.2023 23:59
31.08.2023 23:59
09.09.2023
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 2.Dönem
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 2.Dönem
24.09.2023
04.08.2023
14.08.2023 23:59
14.08.2023 23:59
22.08.2023
22.08.2023 23:59
22.08.2023 23:59
19.10.2023
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
24.09.2023
04.08.2023
14.08.2023 23:59
14.08.2023 23:59
22.08.2023
22.08.2023 23:59
22.08.2023 23:59
19.10.2023
DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-DUS 2.Dönem
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-DUS 2.Dönem
15.10.2023
29.08.2023
06.09.2023 23:59
06.09.2023 23:59
14.09.2023
14.09.2023 23:59
14.09.2023 23:59
08.11.2023
STS Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem
15.10.2023
29.08.2023
06.09.2023 23:59
06.09.2023 23:59
14.09.2023
14.09.2023 23:59
14.09.2023 23:59
08.11.2023
EUS
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-EUS
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-EUS
15.10.2023
31.08.2023
07.09.2023 23:59
07.09.2023 23:59
15.09.2023
15.09.2023 23:59
15.09.2023 23:59
01.11.2023
STS Eczacılık
Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Eczacılık
Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Eczacılık
15.10.2023
31.08.2023
07.09.2023 23:59
07.09.2023 23:59
15.09.2023
15.09.2023 23:59
15.09.2023 23:59
01.11.2023
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2023-YDS/2
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2023-YDS/2
22.10.2023
01.09.2023
11.09.2023 23:59
11.09.2023 23:59
20.09.2023
20.09.2023 23:59
20.09.2023 23:59
07.11.2023
Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı
1. Gün
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı
1. Gün
04.11.2023
06.12.2023
Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı
2. Gün
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı
2. Gün
05.11.2023
06.12.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/11 İngilizce) ***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/11 İngilizce) ***
11.11.2023
24.10.2023
02.11.2023 23:59
02.11.2023 23:59
11.11.2023
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/3
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/3
19.11.2023
29.09.2023
09.10.2023 23:59
09.10.2023 23:59
17.10.2023
17.10.2023 23:59
17.10.2023 23:59
05.12.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/12 İngilizce)***
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/12 İngilizce)***
02.12.2023
14.11.2023
23.11.2023 23:59
23.11.2023 23:59
02.12.2023
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/2
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/2
10.12.2023
26.10.2023
02.11.2023 23:59
02.11.2023 23:59
09.11.2023
09.11.2023 23:59
09.11.2023 23:59
03.01.2024
YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-YDUS 2.Dönem
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-YDUS 2.Dönem
17.12.2023
27.10.2023
06.11.2023 23:59
06.11.2023 23:59
16.11.2023
16.11.2023 23:59
16.11.2023 23:59
30.01.2024