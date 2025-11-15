Haberler

TV8 halka arz mı oluyor? TV8 ne zaman halka arz olacak?
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 için uzun süredir beklenen hamle sonunda geldi. Şirket, borsaya açılmak için ilk resmi adımı atarken yatırımcıların gözü kulağı halka arz sürecinin detaylarına çevrildi. Peki, TV8 halka arz mı oluyor? TV8 ne zaman halka arz olacak?

Acun Ilıcalı'nın medya dünyasındaki en güçlü markalarından biri olan TV8, borsaya açılma hazırlıklarıyla gündeme oturdu. Sermaye artırımı ve ortak pay satışı içeren halka arz süreci için SPK'ya yapılan başvuru, yatırımcıların ilgisini artırırken, "TV8 ne zaman halka arz edilecek?" sorusu en çok merak edilen konular arasına girdi. TV8'in halka arz planına dair detaylar, şirketin açıkladığı başvuru belgeleriyle netleşmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yeralıyor.

ACUN ILICALI'NIN TV8'İ HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., şirket yapısında önemli bir dönüşüm başlatarak halka arz süreci için ilk resmi adımı attı. Sermaye artışı ve ortak pay satışı yöntemlerini içeren plan kapsamında şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Böylece TV8'in borsaya açılma süreci resmen başlamış oldu.

HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPILDI

TV8 TV Yayıncılık A.Ş., 14 Kasım 2025 tarihinde SPK'ya taslak izahname onayı için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Halka arz kapsamında hem şirket sermayesinin artırılması hem de Acun Medya Holding'e ait mevcut payların bir bölümünün satışa sunulması hedefleniyor.

HALKA ARZ KAPSAMI VE PAY MİKTARI

Plan doğrultusunda toplam 35 milyon adet payın yatırımcılara arz edilmesi öngörülüyor.

Bu doğrultuda şirketin çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak 150 milyon TL'den 171 milyon TL'ye çıkarılacak. Böylece 21 milyon TL tutarında nakit sermaye artırımı yapılacak.

ORTAK PAY SATIŞI DETAYLARI

Sermaye artışına ek olarak Acun Medya Holding, sahip olduğu hisselerden 14 milyon TL nominal değerli (14 milyon adet) payı halka arz etmeyi planlıyor.

Toplam nominal değer böylece 35 milyon TL olacak.

SÜRECİN DEVAMI VE BEKLENTİLER

SPK'nın taslak izahnameyi incelemesinin ardından sürecin takvimi netleşecek. Şirket, halka arz sürecine ilişkin tüm yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bu adım, hem TV8'in kurumsal yapısının güçlendirilmesi hem de medya sektöründe yeni bir yatırım fırsatının doğması açısından dikkat çekici bulunuyor.

