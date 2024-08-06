TV8 canlı izle! (LİLLE-FENERBAHÇE) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE!

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TV8 YAYIN AKIŞI 6 AĞUSTOS 2024
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
TV8 FREKANS
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3