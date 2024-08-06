TV8 canlı izle! (LİLLE-FENERBAHÇE) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE!

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TV8 canlı izlemek için TV8 CANLI YAYIN İZLE 'ye tıklayınız. Lille Fenerbahçe maçı TV8 yayınlanmamaktadır. Lille Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sadece EXXEN platformundan yayınlanacak.

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TV8 YAYIN AKIŞI 6 AĞUSTOS 2024

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

TV8 FREKANS

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3