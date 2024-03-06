TV YAYIN AKIŞI 6 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
6 Mart 2024 Çarşamba günü TV yayın akışı ve bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. Birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı detaylarına göre, bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Yayınlanacak dizi, film ve programlar hakkında bilgi arayanlar 'Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Bugün hangi diziler var? TV yayın akışı!
Bugün hangi diziler var ve 6 Mart 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Mart 2024 Çarşamba TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 6 Mart 2024 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 6 Mart 2024 Çarşamba tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Bahar
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Bahar
- 05:30 Yeni Gelin
KANAL D
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Taş Kağıt Makas
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 22:45 Taş Kağıt Makas
- 01:30 Yerli Dizi
- 04:00 Gelinim Mutfakta
NOW
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:15 Hudutsuz Sevda
- 02:45 Bay Yanlış
- 04:30 Adım Farah
- 06:00 İnadına Aşk
STAR TV
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
- 22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
- 01:00 Yerli Dizi Tekrarı
- 04:00 Erkenci Kuş
- 05:30 Söz
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Kuruluş Osman
TV8
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Çarkıfelek
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1
- 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 05:15 İncir Ağacı
- 07:20 Kül Masalı
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Bir Sevdadır
- 00:10 Kara Ağaç Destanı
- 03:00 Kül Masalı
- 05:10 Seksenler
- 05:50 Kapanış