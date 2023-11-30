Haberler ›› Gündem ›› TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım?

TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım?

30 Kasım 2023 16:04 Son Güncelleme: 16:07 Abone Ol

Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Sorusu, akşam televizyon izleyecek olan izleyiciler tarafından araştırılıyor. UEFA avrupa ligi maçlarının Tv 8.5'da yer alıp almayacağı da TV 8.5 yayın akışı ile araştırılıyor. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? 29 Kasım Bugün Tv 8.5'da maç var mı?