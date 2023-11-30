TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım?
Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Sorusu, akşam televizyon izleyecek olan izleyiciler tarafından araştırılıyor. UEFA avrupa ligi maçlarının Tv 8.5'da yer alıp almayacağı da TV 8.5 yayın akışı ile araştırılıyor. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? 29 Kasım Bugün Tv 8.5'da maç var mı?
TV 8.5 yayın akışı, futbolseverler başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde birçok izleyici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. TV8.5 dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından 8.5 yayın akışını araştırmakta. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? 29 Kasım Bugün Tv 8.5'da maç var mı?
TV 8.5 YAYIN AKIŞI
06:35 - Fokus "Taktik Dehalar" (Spor)
07:00 - "Manchester City - Leipzig" Şampiyonlar Ligi G Grubu (Spor)
09:00 - Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin (Spor)
10:00 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu (Spor)
12:15 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Program)
14:00 - Buyur Bi'De Buradan Bak (Spor)
16:00 - Arkadaşım Hoşgeldin (Program)
18:15 - Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri (Spor)
19:00 - Şampiyonlar Ligi Maç Başlıyor / Canlı (Spor)
20:45 - Şampiyonlar Ligi Dakika Skor İlk Yarı / Canlı (Spor)
21:30 - Şampiyonlar Ligi Devre Arası / Canlı (Spor)
21:45 - Şampiyonlar Ligi Dakika Skor İkinci Yarı / Canlı (Spor)
23:00 - "Real Madrid - Napoli" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı (Spor)