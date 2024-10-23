Üye Girişi
Haberler

TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne? TUSAŞ tesisleri nerede?

TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne? TUSAŞ tesisleri nerede?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin kısaltmasıdır. Havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. TUSAŞ, Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan bir kampüste yer alıyor.

Tusaş'ın açılımı ve nerede bulunduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şirket, yerli ve milli projelerle, Türkiye'nin havacılık ve uzay sektöründeki kapasitesini artırmayı hedefliyor. 1973 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin uçak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Tusaş, zamanla çeşitli alanlarda gelişerek hem yurt içi hem de uluslararası projelere imza atmıştır. Peki, TUSAŞ açılımı ne? TUSAŞ nerede? Detaylar haberimizde...

TUSAŞ AÇILIMI NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Şirket, uçak, helikopter, UAV, uydu ve motor sistemleri tasarımı, üretimi ve satışı konularında hizmet vermektedir.

TUSAŞ açılımı ne? TUSAŞ nerede?

TUSAŞ'TA NE OLDU?

23 Ekim Çarşamba günü TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUSAŞ açılımı ne? TUSAŞ nerede?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Havacılık Ankara TUSAŞ Uzay

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi
İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

Bahçeli'nin istediği idam ipini gönderdi ama bir şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ saldırısını kim üstlendi? Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Ankara canlı bomba son dakika! Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir? Ankara TUSAŞ patlama anı! (VİDEO) TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu? Ankara TUSAŞ patlama VİDEOSU yayınlandı mı? SON DAKİKA: TUSAŞ'ta ne oldu? (SALDIRI ANI İZLE) TUSAŞ CANLI BOMBA PATLAMASI! TUSAŞ bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı? TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi? Ankara TUSAŞ'ta patlama oldu! SON DAKİKA! TUSAŞ'ta ne oldu? DİDEM ARSLAN CANLI İZLE (23 EKİM) Yenidoğan Çetesi mağduru aileler ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.