TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne? TUSAŞ tesisleri nerede?

Tusaş'ın açılımı ve nerede bulunduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şirket, yerli ve milli projelerle, Türkiye'nin havacılık ve uzay sektöründeki kapasitesini artırmayı hedefliyor. 1973 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin uçak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Tusaş, zamanla çeşitli alanlarda gelişerek hem yurt içi hem de uluslararası projelere imza atmıştır. Peki, TUSAŞ açılımı ne? TUSAŞ nerede? Detaylar haberimizde...

TUSAŞ AÇILIMI NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Şirket, uçak, helikopter, UAV, uydu ve motor sistemleri tasarımı, üretimi ve satışı konularında hizmet vermektedir.

TUSAŞ'TA NE OLDU?

23 Ekim Çarşamba günü TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.