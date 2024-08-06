Türkiye yarı finalde! Türkiye yarı finalde kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman?
Türkiye yarı finalde kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye, voleybol turnuvasında yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi ve maçın ne zaman yapılacağı büyük merak konusu oldu. Türkiye'nin bu başarısı, sporseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin ile South Paris Arena'da karşılaştı. Maçın sonucu ve Türkiye'nin turnuvadaki konumu hakkında detaylar haberimizde. Peki, Türkiye yarı finalde! Türkiye yarı finalde kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman?
TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
TÜRKİYE YARI FİNAL RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Türkiye- Çin karşılaşmasını kazanarak yarı finale yükselen Milli Takım'ın yarı final rakibi henüz belli olmadı.
YARI FİNAL
Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
Polonya-Amerika Birleşik Devletleri
İtalya-Sırbistan / Türkiye