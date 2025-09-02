Türkiye- Sirbistan basketbol maçı ne zaman? Türkiye- Sirbistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 A Grubu'nda serisini sürdürüyor. Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, şimdi gözünü Sırbistan maçına çevirdi. Turnuvada 5'te 5 yaparak grup etabını namağlup tamamlamak isteyen milliler, güçlü rakibi karşısında parkede galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde basketbolseverler, Türkiye - Sırbistan maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE- SİRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki son sınavını Sırbistan karşısında verecek. Grupta şimdiye kadar oynadığı dört maçtan da galibiyetle ayrılan 12 Dev Adam, bu karşılaşmayı da kazanarak grup etabını namağlup tamamlamayı hedefliyor. Zorlu mücadele, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak. Hem Türkiye hem de Sırbistan açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE- SİRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin büyük heyecanla beklediği bu zorlu mücadele, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, hem grup sıralaması açısından hem de moral ve momentum açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, Sırbistan'ı da mağlup ederek grup aşamasını 5'te 5 ile tamamlamayı hedefliyor. Mücadele öncesi taraftarlar maçın yayın bilgilerini araştırırken, millilerin sergileyeceği performans da büyük merak konusu.

TÜRKİYE- SİRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece tüm sporseverler, milli takımın bu önemli mücadelesini hiçbir ek ücret ödemeden takip edebilecek. Yayın detaylarının netleşmesiyle birlikte maça olan ilgi daha da artarken, 12 Dev Adam'ın parkede göstereceği performans da merakla bekleniyor.

TÜRKİYE- SİRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ!

Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam'ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde bugüne dek dört kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Sırbistan 3 galibiyet alırken, Türkiye sahadan yalnızca 1 kez galip ayrılabildi.

İki ülke arasında oynanan en dikkat çekici mücadele ise 9 Eylül 2001 tarihinde, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleşen EuroBasket 2001 finali oldu. Ev sahibi Türkiye, büyük bir başarıyla finale kadar yükselmiş; ancak o dönemde Yugoslavya adıyla mücadele eden Sırbistan'a 78-69 mağlup olarak gümüş madalya ile yetinmişti. Bu final, Türk basketbol tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Sırbistan son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı bir çıkış yakaladı. 2022 EuroBasket'i dokuzuncu sırada tamamlayan ekip, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanarak yeniden elit seviyeye yükseldi.

Türkiye ise 2001'deki finalden bu yana Avrupa Şampiyonası'nda madalya sevinci yaşayamadı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, bu uzun süren hasreti sonlandırmak ve yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkmak için mücadele ediyor.

TURNUVA TAKVİMİ!

EuroBasket 2025'te heyecan, toplam 24 takımın yer aldığı grup aşamasıyla başlıyor. Turnuvada ekipler, 6 takımlı 4 grup halinde mücadele edecek. 27 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında oynanacak grup maçlarının ardından, gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Eleme turlarında klasik çapraz eşleşme sistemi uygulanacak. A Grubu'nu lider bitiren takım, B Grubu'nun dördüncüsüyle; A Grubu'nun ikincisi ise B Grubu'nun üçüncüsüyle karşı karşıya gelecek. Benzer şekilde, B Grubu'nun ikincisi A'nın üçüncüsüyle; B Grubu lideri ise A'nın dördüncüsüyle eşleşecek. Aynı sistem C ve D grupları arasında da geçerli olacak.

Turnuvanın son 16 turu maçları 6-7 Eylül, çeyrek finaller 9-10 Eylül, yarı finaller ise 12 Eylül tarihlerinde oynanacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 14 Eylül tarihinde gerçekleşecek.