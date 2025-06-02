Türkiye'nin İlk Kamu Katılım Finans Kurumu Ziraat Katılım 10 Yaşında!

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Ziraat Katılım'ın 10. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona İstanbulValisi Davut Gül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Ziraat Katılımmüşterilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşma yapan Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar "Ziraat Katılım, 2015 yılındakurulduğunda, etik finans, şeffaflık ve kapsayıcılık ilkelerine dayalı katılım finans ekosistemini Türkiye'degüçlendirme misyonuyla yola çıktı. Faizsiz finans modeline dayanan katılım finans sistemi, paylaşmayı esas alan veortak refah değerleriyle uyumlu bir alternatif sunarak toplumumuzun geniş kesimlerine hitap etti. Son 10 yılda busektörde önemli bir büyüme kaydedildi. Türkiye'de katılım finans kurumları, varlık tabanını, müşteri kitlesini ve ürünçeşitliliğini genişleterek finansal kapsayıcılığa ve ekonomik istikrara katkıda bulundu.

Ziraat Katılım, bu dönüşümde öncü bir rol üstlendi. Kuruluşumuzdan bu yana, katılım finansın temel ilkelerine sadıkkalarak yenilikçiliğe öncelik verdik. Bireyler, KOBİ'ler ve büyük işletmeler için özel finansal çözümler sunarak tarım,imalat ve ihracat gibi ülkemiz ekonomisi için kritik sektörleri destekledik. Bugün, katılım bankacılığı Türkiye'nin finanssektöründe önemli bir aktör olup her geçen gün pazar payını artırmaktadır" dedi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir yaptığı konuşmada 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne katılımbankacılığına yeni bir soluk getirdiklerini ifade ederek katılım finans sektörünün en önemli oyuncularından ve oyunkurucularından biri olma gayretinde olduklarını belirtti.

Genel Müdür Metin Özdemir "Ziraat Katılım, Katılım Finansı medeniyet mücadelemizin bir parçası olarakgörmektedir. 10 yıllık geçmişimizde, tıpkı fetih ruhunda olduğu gibi yenilik, cesaret ve kararlılıkla bu uğurdaçabaladık. Fethin ardından farklı inançların ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir İstanbul inşa edilmesi gibi, finansalsistemde herkesin hakkını gözeten kazan-kazan anlayışıyla paylaşımcı, adaletli bir yapı olan katılım finansınyükselişine omuz verdik.

Dünyanın başkenti olan bu kadim şehri hem finansın hem de katılım finansın merkezi yapma idealine katkı sunmaküzere kamunun ilk katılım bankası olarak kurulan Ziraat Katılım, Ziraat markasının köklü geçmişi ve birikimindenaldığı güçle; 10 yılda hızla büyüyerek 214 şubeyle ülkemizde, Sudan ve Somali ile gönül coğrafyamızda köprülerkurdu. Bu yönüyle de genç bir banka olarak Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası olma ünvanını aldık.

Finansal Kiralama sektöründeki liderliğimizle müşterilerimizin yatırımlarına güçlü destek sunduk. Sübvansiyonlutarım finansmanını kullandıran tek katılım bankası olarak çiftçimizin yanında olduk. Stratejik sektörlerde yaptığımızkar-zarar ortaklıklarıyla gayrimenkul dışında savunma sanayi, biyoteknoloji, sağlık ve bilgi teknolojileri alanındaprojelerle ilklere imza attık. 2024 yılında İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alan ilk katılım bankası olarak TürkiyeYüzyılı Vizyonuyla uyumlu bir adım daha attık. Ziraat Katılım bugün 600 milyar TL'yi aşan aktif büyüklüğü ile katılımbankaları arasında 2. Türk bankacılık sektöründe de 12. büyük banka olmuştur.

Bankamızın hedeflerini büyüterek sadece ülkemizin değil, bölgemizin hatta dünyanın önde gelen finanskuruluşlarından biri yapacağız. Ziraat markasının verdiği güç ve güvenle her alanda başarılarımızı liderliklerletaçlandıracağız" dedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT KATILIM

Genel Müdürlüğü

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