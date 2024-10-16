Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi?

Türkiye'nin en zengin şehirleri açıklandı. Birçok kişi en zengin şehirler listesinin araştırıyor. Listede hangi illerin yer aldığı merak ediliyor. BDDK tarafından yayınlanan en yüksek mevduata sahip iller datası ile 2024 listesi şekillendi. Peki, listede hangi şehirler yer alıyor? Türkiye'nin en zengin ili neresi? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLİ NERESİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) en yüksek mevduata sahip olan şehirleri açıkladı. Türkiye'nin en zengin ili 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL ile İstanbul oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

GAZİANTEP: 194 milyar 182 milyon 765 bin TL

HATAY: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL

KAYSERİ: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL

BALIKESİR: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL

AYDIN: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL

DENİZLİ: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL

MANİSA: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL

TEKİRDAĞ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL

SAMSUN: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL

ESKİŞEHİR: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL

SAKARYA: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL

TRABZON: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL

KAHRAMANMARAŞ: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL

DİYARBAKIR: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL

ÇANAKKALE: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL

MALATYA: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL

AFYONKARAHİSAR: 58 milyar 396 milyon 476 bin TL

ZONGULDAK: 56 milyar 379 milyon 902 bin TL

ORDU: 53 milyar 209 milyon 543 bin TL

EDİRNE: 52 milyar 46 milyon 430 bin TL