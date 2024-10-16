Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi?
Türkiye'nin en zengin şehirleri açıklandı. İstatistiklere göre, Türkiye'nin en zengin ili hangisi olduğu merak konusu oldu. Bu bilgi, şehirlerin ekonomik durumları hakkında önemli bir fikir veriyor.
Türkiye'nin en zengin şehirleri açıklandı. Birçok kişi en zengin şehirler listesinin araştırıyor. Listede hangi illerin yer aldığı merak ediliyor. BDDK tarafından yayınlanan en yüksek mevduata sahip iller datası ile 2024 listesi şekillendi. Peki, listede hangi şehirler yer alıyor? Türkiye'nin en zengin ili neresi? Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLİ NERESİ?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) en yüksek mevduata sahip olan şehirleri açıkladı. Türkiye'nin en zengin ili 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL ile İstanbul oldu.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ
İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL
KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL
GAZİANTEP: 194 milyar 182 milyon 765 bin TL
HATAY: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL
KAYSERİ: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL
BALIKESİR: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL
AYDIN: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL
DENİZLİ: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL
MANİSA: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL
TEKİRDAĞ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL
SAMSUN: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL
ESKİŞEHİR: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL
SAKARYA: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL
TRABZON: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL
KAHRAMANMARAŞ: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL
DİYARBAKIR: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL
ÇANAKKALE: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL
MALATYA: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL
AFYONKARAHİSAR: 58 milyar 396 milyon 476 bin TL
ZONGULDAK: 56 milyar 379 milyon 902 bin TL
ORDU: 53 milyar 209 milyon 543 bin TL
EDİRNE: 52 milyar 46 milyon 430 bin TL