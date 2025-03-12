A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Futbolseverler, "Türkiye - Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, milli maçın yayın bilgileri ve detayları...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Millî takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Milli maçların genellikle ulusal kanallarda şifresiz olarak yayınlandığı göz önüne alındığında, Türkiye - Macaristan maçının da TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçların yayın kanalı belli olmadı. Ancak Türkiye - Macaristan maçının TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

A Millî Takımı UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Macaristan ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlamıştır.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Macaristan maçının genel bilet satışları ise 12 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacaktır.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir.