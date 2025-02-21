Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? 2025 Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı nerede oynanacak?

2025 Uluslar Ligi'nde A Millî Takımımız, Türkiye - Macaristan maçı ile İstanbul'daki futbolseverlerin karşısına çıkacak. Kritik karşılaşma, millî takımımızın Uluslar A Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı hangi statta oynanacak ve saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımız, Türkiye - Macaristan maçı kapsamında ilk olarak 20 Mart 2025 Perşembe günü sahaya çıkacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Millî takımımız, yaklaşık üç yıl aradan sonra İstanbul'da taraftarlarıyla buluşacak.

Türkiye - Macaristan maçı, 23 Mart 2025 Pazar günü rövanş mücadelesiyle devam edecek. Bu karşılaşma, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ünlü Puskás Arena'da oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak olan bu mücadelede millî takımımızın sahada en iyi performansı göstermesi bekleniyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayın kanalıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, Türkiye - Macaristan maçının TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.