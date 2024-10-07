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Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu bilgisine ulaşmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

Türkiye'nin Karadağ ile yapacağı futbol maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Takımlar, bu mücadelede galip gelmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Maç öncesi hazırlıkların ve stratejilerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. A Milli Takım'da kimlerin oynayacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye -Karadağ karşılaşması 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

11 Ekim 202421.45

Türkiye - Karadağ

14 Ekim 202421.45

İzlanda - Türkiye

16 Kasım 202420.00

Türkiye - Galler

19 Kasım 202422.45

Karadağ - Türkiye

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